PSG : Malaise dans le vestiaire, Al-Khelaïfi envoie un message !

Luis Enrique ciblé par une poignée de ses propres joueurs ? C’est en effet ce qui a été spécifié dans certains médias depuis plusieurs jours en parallèle des résultats mitigés du PSG. Une partie de son vestiaire lui en voudrait pour son management et ses consignes. Cependant, Bradley Barcola avait déjà désamorcé toute polémique lundi en conférence de presse. Ces dernières heures, Nasser Al-Khelaïfi a un peu plus apaisé la situation.

Le Paris Saint-Germain traversait une période délicate avant le succès décroché contre le RB Salzbourg en Autriche (3-0) mardi soir. En effet, les hommes de Luis Enrique restaient sur trois contre performances à Auxerre (0-0), avec la réception du FC Nantes (1-1) et à Munich contre le Bayern lors de la précédente journée de saison régulière de Ligue des champions (0-1). Mais au sein même du vestiaire, il existerait des tensions liées à Enrique.

«C'est un match pour donner de l'espoir pour tout le monde»

Que ce soit Gianluigi Donnarumma pour son bref remplacement, Presnel Kimpembe pour la gestion de son retour, Bradley Barcola au sujet d’un décalage par rapport aux demandes de son entraîneur, ou encore Ousmane Dembélé sur son déclassement, Luis Enrique serait pointé du doigt par une partie du groupe dirigé par le capitaine Marquinhos d’après la presse. En conférence de presse lundi, Barcola assurait qu’il n’y avait rien à signaler que tout le monde avait « confiance en lui ».

Dans la foulée de la victoire à Salzbourg, Nasser Al-Khelaïfi a communiqué une confiance en son coach, mais aussi en ses joueurs. « Je reste confiant envers les joueurs, qui vont continuer à marquer. Si vous regardez, on a dominé tout le match. Aujourd'hui, c'est un match pour donner de l'espoir pour tout le monde. Il faut continuer pour le championnat. Au foot si on ne marque pas c'est difficile. J'ai toujours été confiant ».

«Ça va mieux !»

En zone mixte et par le biais de propos rapportés par RMC Sport, le président du PSG s’est enflammé sur la bonne prestation collective de l’équipe entraînée par Luis Enrique en annonçant déjà deux finales dans cette Ligue des champions.

« Ça va mieux ! C'était un match très important pour nous, décisif. La victoire était obligatoire pour nous si on voulait continuer en Ligue des champions. C'était clair pour tout le monde. On a bien joué, on a marqué. Ça va donner beaucoup de confiance pour le futur. On va profiter ce soir mais on a un match important dimanche (face à l'OL). Les deux derniers matchs (Manchester City et Stuttgart) sont des finales. Tout le monde le sait. Avec nos supporters, notre stade, ça va être important. C'est important pour la confiance des joueurs. On joue bien tous les matchs. Le dernier match (contre Auxerre) on a bien joué même si on n'a pas marqué ».