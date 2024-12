PSG : Cette recrue jubile après son transfert

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, le PSG a bouclé la signature de Désiré Doué. En effet, le club de la capitale a fait plier la direction du Stade Rennais en formulant une offre d'environ 50M€. Alors qu'il a inscrit son tout premier but avec le PSG ce mardi soir contre le RB Salzbourg, Désiré Doué s'est totalement enflammé.

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement en faveur du Real Madrid. Pour remplacer numériquement son ancien numéro 7, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi a bouclé la signature de Désiré Doué. En effet, les hautes sphères du PSG ont formulé une offre d'environ 50M€ au Stade Rennais. Une proposition acceptée par les Bretons.

Doué a inscrit son premier but avec le PSG

Arrivé au PSG le 17 aout, soit il y a presque quatre mois, Désiré Doué monte en puissance au fil des semaines. Entré en jeu à la 66ème minute de jeu face au RB Salzbourg ce mardi soir en Ligue des Champions, le crack de 19 ans s'est mué en buteur. Alors qu'il a inscrit sa toute première réalisation sous les couleurs rouge et bleu, Désiré Doué a fait part de son immense bonheur.

«Ce but était important pour moi»

« Mon but part d’une belle action collective. Achraf (Hakimi) fait un bon mouvement avec Kang-in Lee, il me voit au point de penalty, il me décale et je frappe. Ça fait vraiment plaisir. Beaucoup de fierté, beaucoup d’émotion, parce que ce but était important pour moi, vis-à-vis de tout le staff, de mes coéquipiers. Ils attendaient que je puisse marquer aussi, donc je suis très content », s'est réjoui Désiré Doué, sous contrat jusqu'au 30 juin 2029, au micro de PSG TV. Reste à savoir si le vice-champion olympique français gagnera une place de titulaire sous la houlette de Luis Enrique d'ici la fin de la saison.