F1 : L'aveu d'Alonso sur son duel face à Verstappen

Pierrick Levallet

Comme Lewis Hamilton, Fernando Alonso n'a remporté aucune victoire cette saison. L'Espagnol n'a pas été en mesure de battre Max Verstappen, contrairement à son compatriote Carlos Sainz Jr. Le double champion du monde estime néanmoins qu'un succès était à portée de main pour Aston Martin cette année.

Lewis Hamilton n’est pas le seul à avoir fait une saison blanche. Alors que Max Verstappen a dominé la F1 d’une main de maître cette année (19 victoires), Fernando Alonso n’a pas décroché le moindre succès. Pourtant, l’Espagnol avait surpris tout le monde au volant de son Aston Martin cette saison. Personne ne pensait que la voiture de l’écurie britannique allait être aussi performante, ce qui a propulsé le double champion du monde à l’avant du peloton. Mais Fernando Alonso n’a jamais été en mesure de battre Max Verstappen cette année. Il estime cependant qu’une victoire était à portée de main.

Pour Alonso, une victoire «était possible» cette saison

« Remporter un GP cette année ? Je pense que c’était possible. A Monaco c’était probablement le plus proche, avec un meilleur appel pour le changement de pneu ou quelque chose du genre. Peut-être à Zandvoort si nous avions été dans une position différente lors de ce redémarrage ou quelque chose du genre. Nous avons probablement eu des occasions de gagner ici et là, et oui, je crois que nous le méritions plus que quiconque cette année » a indiqué Fernando Alonso dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

