Mercato : Le boss du PSG bloqué par Luis Enrique ?

Amadou Diawara

Lors du prochain mercato hivernal, le PSG envisagerait de se séparer de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar. Si ces transferts viennent à se concrétiser, le club de la capitale devrait recruter des joueurs pour remplacer ces indésirables. En ce sens, Luis Campos aurait déjà commencé le travail pour dénicher des potentielles recrues. Toutefois, le conseiller football du PSG a besoin de l'aval de Luis Enrique pour chaque arrivée.

Depuis le début de la saison, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani n'entrent pas vraiment dans les plans de Luis Enrique. Par conséquent, les hautes sphères du PSG compteraient boucler leur départ lors du prochain mercato hivernal.

PSG : Luis Campos travaille sur le mercato

D'après les informations du Parisien, divulguées par Marc Mechenoua lors d'une série de question-réponses avec des internautes, le PSG ne compterait pas recruter sans départ au mois de janvier. Ainsi, le club de la capitale ne bouclera des arrivées que si, et seulement si, Milan Skriniar et Randal Kolo Muani trouvent une porte de sortie cet hiver. De surcroit, Luis Campos a besoin de la validation de Luis Enrique pour chaque transaction.

«Il faudra que Luis Enrique souhaite se renforcer»

« Est-ce que Luis Campos travaille sur le prochain mercato ? On peut reprocher au PSG certains recrutements et des montants dépensés qui sont très importants, mais il est difficile de reprocher à Luis Campos de ne pas travailler. Evidemment que le conseiller sportif du PSG observe le marché, rencontre des agents, des intermédiaires et anticipe de potentielles arrivées en fonction des départs. Mais tout ne dépend pas que de lui. Il faudra que des joueurs partent pour que d'autres arrivent, et surtout, que Luis Enrique souhaite se renforcer », a précisé Marc Mechenoua, journaliste du service sports, ce mercredi après-midi. Reste à savoir si le coach du PSG donnera son feu vert pour recruter les joueurs identifiés par Luis Campos cet hiver.