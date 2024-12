PSG : Un clash bouleverse le mercato, l’annonce troublante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir travaillé en parfait harmonie pendant plus d’un an au PSG, les relations entre Luis Enrique et Luis Campos semblent se tendre en coulisses. Le coach espagnol et son conseiller sportif ne seraient plus forcément sur la même longueur d’onde en terme de recrutement, une tendance confirmée par Daniel Riolo mardi soir sur RMC.

Le PSG a-t-il enfin réglé ses problèmes offensifs avec le retour de blessure de Gonçalo Ramos ? Le buteur portugais a marqué mardi soir sur la pelouse de Salzbourg en Ligue des Champions, et sa présence semble donc en mesure de régler les gros soucis inefficacité devant le but, le gros sujet sensible du moment au PSG. Pourtant, Daniel Riolo a annoncé mardi soir dans l’After Foot sur RMC Sport que la question est encore loin d’être réglée…

Le PSG toujours en quête d’un nouveau buteur ?

« Est-ce qu'il sera le seul 9 de cette équipe ? Est-ce qu'il a encore une concurrence puisque Kolo Muani a complètement disparu ? Moi je suis convaincu qu'ils vont être actifs sur le marché et donc probablement se mettre sur avant-centre, et je maintiens que l'idée Victor Osimhen est dans la tête des décideurs parisiens, et que peut-être ça se fera. Auquel cas, ça risque de changer le jeu cette équipe, même si j'ai toujours du mal à comprendre comment le profil d'Osimhen va d'adapter à ce style-là », lâche Riolo sur la possible arrivée d’un nouveau buteur au PSG.

« Ça se fissure entre Enrique et Campos »

Et l’éditorialiste de RMC poursuit en expliquant que le mercato pourrait justement être impacté par les relations qui se dégradent entre Luis Enrique et Luis Campos au sein du PSG : « Comme de plus en plus ça se fissure entre Luis Enrique et Luis Campos, c'est difficile de savoir où ils vont aller ». Reste à savoir jusqu’où ira le clash entre les deux hommes...