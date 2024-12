Transferts : Vinicius Jr à l'OM grâce à l'Arabie Saoudite ? Il lâche la réponse

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui au Real Madrid, Vinicius Jr serait la nouvelle priorité de l’Arabie Saoudite. Des folies pourraient alors être réalisées pour son transfert. Et si cela l’amenait par la suite à l’OM, qu’on annonce comme la future propriété des Saoudiens ? La question a été posée à Thibaud Vézirian, qui a alors été très clair sur une arrivée de Vinicius Jr à l’OM.

Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite pourrait désormais faire des folies pour recruter Vinicius Jr. Le Brésilien évolue actuellement au Real Madrid, mais devant les sommes folles qui lui seraient proposées, il pourrait bien céder. Romain Molina expliquait d’ailleurs à propos de l’intérêt des Saoudiens pour Vinicius Jr : « Il peut passer de 15M€ par an au Real Madrid, à plusieurs centaines de millions par an. On parle d'un contrat historique qui dépasse celui de Cristiano Ronaldo. On parle d'un contrat qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire du football. Avec cette idée d'ambassadeur et même d'aller plus loin. Ils ont commencé à évoquer l'idée de faire une grande fondation contre le racisme, avec certains amis de Vinicius qui pourraient y participer ».

« C'est l'autoroute des raccourcis »

Direction l’Arabie Saoudite pour Vinicius Jr ? Avant ensuite de rejoindre l’OM ? Alors qu’on parle depuis plusieurs mois maintenant d’un rachat du club phocéen par les Saoudiens, certains fans s’imaginent alors la possibilité d’accueillir l’actuel joueur du Real Madrid sur la Canebière. Un rêve qu’il faudrait d’ores et déjà oublier selon Thibaud Vézirian. En effet, sur Twitch, il a expliqué à propos de Vinicius Jr à l’OM grâce à l’Arabie Saoudite : « C'est l'autoroute des raccourcis. Oui c'est un genre de kamoulox. Non il ne pourrait pas venir ».

« L’Arabie Saoudite veut faire briller son championnat »

« D'abord parce que l'Arabie Saoudite veut faire briller son championnat avec des stars et notamment une star pour prendre la relève de Cristiano Ronaldo. La Coupe du monde 2034 devrait se jouer là-bas, donc la situation est simple, il faut que le championnat prospère, perdure et s’améliore », s’est ensuite justifié Thibaud Vézirian.