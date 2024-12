Mercato - PSG : Le transfert d'un attaquant annoncé en direct ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques jours de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG s'active en coulisse et devrait notamment renforcer un secteur offensif qui a affiché ses limites depuis le début de la saison, notamment en Ligue des champions. Dans cette optique, la piste menant à Victor Osimhen semble avoir été une nouvelle fois relancée.

Malgré le retour de Gonçalo Ramos, le PSG pourrait bien tenter de se renforcer dans le secteur offensif durant le mercato d'hiver. C'est en tout cas ce qu'annonce Daniel Riolo, persuadé que les Parisiens vont bouger durant le mois de janvier.

Riolo annonce que le PSG cherche un 9

« Est-ce qu'il sera le seul 9 de cette équipe ? Est-ce qu'il a encore une concurrence puisque Kolo Muani a complètement disparu ? Moi je suis convaincu qu'ils vont être actifs sur le marché et donc probablement se mettre sur avant-centre, et je maintiens que l'idée Victor Osimhen est dans la tête des décideurs parisiens, et que peut-être ça se fera », confirme le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant d'afficher ses doutes sur la pertinence de cette piste.

Osimhen toujours suivi ?

« Auquel cas, ça risque de changer le jeu cette équipe, même si j'ai toujours du mal à comprendre comment le profil d'Osihmen va d'adapter à ce style-là. Comme de plus en plus ça se fissure entre Luis Enrique et Luis Campos, c'est difficile de savoir où ils vont aller », ajoute Daniel Riolo.