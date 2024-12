Mercato : Un joueur de l’OM répond cash pour une signature au PSG !

Thomas Bourseau

Ils sont nombreux à avoir pris la décision d’à la fois arborer les tuniques de l’OM ainsi que du PSG dans leur carrière, ou inversement. Actuellement, Adrien Rabiot évolue dans le groupe de Roberto De Zerbi bien qu’il dispose d’un héritage parisien. Amine Harit ne veut pas l’imiter en allant au Paris Saint-Germain.

Par le passé, des transferts entre l’OM et le PSG ont déjà eu lieu. Et ce, malgré la rivalité historique entre Marseillais et Parisiens. Le dernier en date fut Adrien Rabiot. Un transfert qui n’a pas vraiment été compris par ses anciens coéquipiers Marquinhos ou encore Mamadou Sakho.

Un transfert choc à 60M€ pour l'OM ? Mason Greenwood brille en Ligue 1, mais son passé complique les choses… ⚽ https://t.co/kyuYEbS83c — le10sport (@le10sport) December 11, 2024

Adrien Rabiot a troqué la tunique du PSG pour celle de l’OM, Amine Harit prêt à en faire de même ?

En septembre dernier, lors d’une conférence de presse qui suivait l’annonce de la venue d’Adrien Rabiot à l’OM malgré son passif parisien (2010-2019), le capitaine du PSG lâchait le message clair suivant : « Pas de commentaire ». Marquinhos a été imité par Sakho, ex-capitaine du Paris Saint-Germain. « Je préfère arrêter ma carrière plutôt que de porter le maillot de l'OM ».

«Signer au PSG ? Je pense que ce serait très compliqué et je n'en ai pas beaucoup envie»

Amine Harit a rejoint l’OM en 2021 et s’est grandement acclimaté à la vie marseillaise. Et ce, bien qu’il soit né en région parisienne à Pointoise et qu’il ait porté le maillot du PSG en centre de formation. Rejoindre un jour le Paris Saint-Germain n’est pas une option comme le milieu offensif l’a révélé à la Kidférence pour les médias de l’OM. « Signer au PSG ? Je pense que ce serait très compliqué et je n'en ai pas beaucoup envie ».