Mercato - OM : Un grand nom sur le point de signer !

Cela fait un peu plus d’un an que l'OM a accueilli Mehdi Benatia dans ses rangs, non pas sur le terrain, mais dans un rôle clé de conseiller sportif. Ces dernières semaines, des rumeurs circulaient sur son avenir, alors que son contrat arrive à échéance à la fin de l’année. L’incertitude a laissé place aux spéculations, mais l’affaire semble désormais tranchée. Benatia, grand nom du football, va signer avec l'OM.

L’histoire entre Mehdi Benatia et l'OM s’apprête à prendre un nouveau tournant. Actuellement conseiller sportif au sein du club phocéen, le Marocain pourrait bientôt changer de cap. Alors que son contrat arrive à échéance à la fin de l’année, des spéculations sur son avenir ont émergé, alimentant les discussions autour de son rôle au sein de l’organigramme marseillais. Cependant, les choses semblent sur le point de se clarifier. Selon les informations qui circulent, un nouvel accord serait en préparation, offrant à Benatia une nouvelle fonction au sein du club.

Benatia va signer à l'OM

C’est un dossier qui semble toucher à sa conclusion. Mehdi Benatia, figure bien connue du football marocain et ancien défenseur de renom, est sur le point de sceller son avenir avec l'OM. Selon une source interne au club, citée par RMC, "tout est calé" concernant son nouveau contrat. Cette prolongation devrait ouvrir une nouvelle page dans la carrière de Benatia, qui s’apprête à endosser un rôle clé en tant que directeur sportif du club phocéen. Une officialisation pourrait intervenir très prochainement, confirmant ainsi l’importance accordée à son expertise et à son expérience pour accompagner le projet marseillais.

Le gros coup de pression de Benatia

L'OM ne doit pourtant pas crier victoire trop vite. Ce mercredi, Medhi Benatia a accordé un entretien choc à La Provence où il n'a pas épargné le club phocéen. « En venant me chercher, Pablo sait qu'il peut avoir plein de problèmes, plein plein de problèmes (sic), mais pas de problèmes de contrat ou d'argent. Je n'ai pas besoin de l'OM pour vivre, je n'ai même pas besoin de travailler, tout simplement », a notamment lâché le Marocain. Prudence donc même si le dossier est en très bonne voie.