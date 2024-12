OM : Un clash est annoncé avec Benatia

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Mehdi Benatia prend son rôle très à cœur. Le conseiller sportif de Pablo Longoria et, peut-être, futur directeur sportif ne supporte pas qu'on lui mette des bâtons dans les roues et il l'a fait savoir. Dans son viseur se trouve Cécilia Barontini, l’actuelle Directrice générale du club, avec qui les relations sont glaciales, parfois pour des raisons jugées futiles.

Mehdi Benatia est sorti de ses gongs au cours d’un entretien accordé à La Provence. Pressenti pour occuper le rôle de directeur sportif, le dirigeant de l’OM s’en est pris au secteur administratif, sans citer de nom précis. « Mais dans ce club, quand tu fais un pas en avant, tu en fais deux en arrière. Ce n’est jamais simple, spécialement ici (il montre les locaux), dans le bâtiment administratif. Je n’y viens d’ailleurs jamais. Mon rôle est sportif. Je veux bien me prendre la tête avec un coach, me disputer avec un analyste vidéo ou un joueur, mais je n’ai pas envie de travailler avec des gens malsains, comme il y en a dans beaucoup de clubs de foot » a-t-il déclaré.

Benatia en conflit avec une membre de la direction ?

Ce mercredi soir, RMC Sport a tenté de décrypter les paroles de Benatia et démasquer celui ou celle qui serait dans son viseur. L’ancien international marocain est clair, il souhaite que le club tout entier soit au service du sportif et se dirige vers la même direction. Or, certains employés auraient tenté de lui mettre des bâtons dans les roues. Ce serait le cas de Cécilia Barontini, actuelle Directrice Générale du club. Cette dernière aurait pris position pour Marco Otero, ex-responsable du centre de formation et remercié il y a quelques jours. Ce soutien n’est pas passé auprès de certains membres de la direction.

Barontini sur le départ ?

Très engagée sur les questions féministes, Barontini se serait, aussi, opposée à la venue de Mason Greenwood, accusé de violences conjugales il y a quelques années. « Ce serait d’ailleurs une erreur de croire que ces tensions sont uniquement liées à Benatia. Il a juste le caractère et la franchise de dire les choses, sans filtre » précise une source interne. Selon le média, cette situation pourrait déboucher sur le départ de Cécilia Barontini.