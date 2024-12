OM : Benatia se lâche sur l'argent et les transferts !

Jean de Teyssière

L’OM réalise pour le moment un bon début de saison avec une deuxième place en Ligue 1. L’absence de coup d’Europe aide forcément, puisque le club dispose d’une semaine pour préparer ses matchs. Mais Medhi Benatia déplore un trop gros nombres de personnes intéressées par l’argent au sein du club.

A l’OM, sportivement, tout va bien. Le club phocéen est deuxième de Ligue 1, à cinq points du PSG. La dynamique est bonne à Marseille, trois victoires successives face au RC Lens, l’AS Monaco et l’ASSE. Mais au sein du club, l'ambiance ne serait pas au beau fixe si l'on en croit les propos de Medhi Benatia.

«Des intérêts personnels, il y en a trop»

Le conseiller sportif de Pablo Longoria, Medhi Benatia, a évoqué dans les colonnes de La Provence les différents conflits d’intérêts à l’OM : « Au Bayern, tu vois Hoeness, Rummenigge, Guardiola, ah oui c'est fort, mais derrière, tout est carré. Ça marche dans un seul sens, celui de l'intérêt commun. Ici, on doit aller dans le sens des intérêts de l'OM, pas des intérêts personnels. Et des intérêts personnels, il y en a trop dans ce club! Je le répète, ce n'est pas le seul, et je le comprends. Il y a peut-être des gens qui ont des crédits sur 20 ans, qui sont à l'OM, qui voient des transferts de 15 ou 20ME, ça peut monter à la tête. »

«Je n’accepte pas de travailler avec des gens comme ça»

« Je le comprends, je n'arrive pas d'une autre planète, mais je n'accepte pas de travailler avec des gens comme ça. J'ai le droit, pose Benatia. Aujourd'hui, avant même de parler de contrat, je veux donc savoir si on peut travailler correctement, si c'est sain, si on est sûr que chacun veut bosser dans l'intérêt de l'OM. Est-ce qu'on veut le mieux pour le club ? »