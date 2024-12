«Pas besoin de l’OM», Benatia va claquer la porte ?

Jean de Teyssière

La saison dernière, après le départ de Javier Ribalta, Pablo Longoria a décidé de nommer Medhi Benatia au poste de conseiller sportif. Le contrat de l’ancien joueur de la Juventus se termine à la fin du mois de décembre et il ne semble pas presser de prolonger l’aventure dans la cité phocéenne.

L’OM est en pleine réussite. Après un trou d’air à domicile, avec deux défaites de suite face au PSG et Auxerre, le club phocéen s’est bien repris pour prendre la deuxième place à Monaco et s’installer comme le dauphin du PSG. Une réussite qui porte le sceau de Medhi Benatia, qui ne sait pas encore s’il prolongera l’aventure à l’OM...

«Mon contrat s’arrête fin décembre»

Recruté l’année dernier, Medhi Benatia est sous contrat avec l’OM jusqu’à la fin du mois de décembre. Dans une interview accordée à La Provence, l’ancien milieu de terrain du Bayern Munich ne semble pas pressé de régler son avenir : « Jusqu'à preuve du contraire, je suis conseiller sportif. Mon contrat s'arrête fin décembre, mais c'est bien la dernière chose qui m'intéresse. Je pense plus au prochain match (le déplacement à Lens, ndlr). Pablo le sait. Le reste… On a beaucoup parlé de la déclaration du coach (après la défaite contre Auxerre, je suis le problème, je pars"), devait-il le dire ou pas. »

«Je n’ai pas besoin de l’OM pour vivre»

« Mais il a dit ça simplement pour faire passer le message que s'il n'arrivait pas à obtenir plus de ces joueurs-là, il ne ne serait pas le problème ; que l’argent qu’il touche n’en serait pas non plus et qu'il s'en irait. En venant me chercher, Pablo sait qu'il peut avoir plein de problèmes, plein plein de problèmes (sic), mais pas de problèmes de contrat ou d'argent, poursuit Benatia. Je n'ai pas besoin de l'OM pour vivre, je n'ai même pas besoin de travailler, tout simplement. »