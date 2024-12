Mercato : L’OM cherche le «nouveau Mbappé» !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est sans contestation possible l’un des plus grands talents français de ces dernières années. Ayant grandi à Paris avant de se révéler à l’AS Monaco, Mbappé est un exemple de formation que Medhi Benatia compte suivre et même importer à l’OM très prochainement en sa qualité de conseiller sportif.

William Saliba est de région parisienne et natif de Bondy. Il y a d’ailleurs fait ses premiers pas de footballeur notamment avant de s’envoler pour l’ASSE. Joueur d’Arsenal depuis 2019, l’international français de 23 ans a enchaîné les prêts et, entre autres, est passé par l’OM le temps d’une saison.

William Saliba et Kylian Mbappé ont commencé à Paris avant de s’exiler

William Saliba a bénéficié de la formation parisienne et a brillé à l’Olympique de Marseille. Comme Saliba, Kylian Mbappé a débuté en Île-de-France avant de s’exiler en province à Monaco. Aux yeux de Medhi Benatia, conseiller sportif de l’OM et éventuel futur directeur sportif du club phocéen, il faut piocher à Paris pour la formation afin de dénicher le nouveau Mbappé.

«Pourquoi ne pourrait-on pas trouver le nouveau Kylian Mbappé ou le prochain Saliba ?»

« Quand tu sais que la ville qui sort le plus de joueurs dans le monde est Paris, à 3h de train de Marseille… Pourquoi ne pourrait-on pas trouver le nouveau Kylian Mbappé ou le prochain Saliba ? ». a reconnu Medhi Benatia en interview pour La Provence.