L'OM boucle un renfort surprise pour éviter les clashs

L'OM a fait un premier pas vers l'arbitrage français. Pour mieux appréhender les décisions arbitrales, le club marseillais s'est adjoint les services de Frank Schneider, ancien conciliateur en Ligue 1. Journaliste pour le quotidien L'Equipe, Mathieu Grégoire en a dit plus sur ce partenariat, qui devrait permettre d'apaiser les tensions entre les deux parties.

Ces derniers mois, l’OM s’est retrouvé au cœur de décisions arbitrales discutables. Opposé à Benoît Bastien après le dernier Olympico face à l’OL, Mehdi Benatia avait même écopé d’une suspension de trois matchs ferme. Alors pour faciliter ses relations avec le corps arbitral, le club phocéen s’est attaché les services de Frank Schneider.

Un ancien arbitre va filer un coup de main à l'OM

Ancien arbitre de Ligue 1, il a été recruté en tant que consultant en arbitrage. Schneider pourra donner son point de vue sur certaines décisions arbitrales et expliquer aux dirigeants la position de l’homme en noir. Comme indiqué par Mathieu Grégoire, cela devrait aussi permettre à l’OM d’éviter les polémiques inutiles.

« On sent que l’OM peut se crisper»

« Peut-être mettre un peu plus de diplomatie, un peu plus de rondeur. Pour que ce ne soit pas le clash permanent. Je sais que l’OM n’était pas très content de l’arbitrage de Monsieur Wattellier il y a deux semaines face à Lens. On sent que l’OM peut se crisper sur ces questions d’arbitrages. Donc l’apport de Monsieur Schneider peut être bénéfique, encore une fois dans l’explication » a confié le journaliste sur la Chaîne L’Equipe.