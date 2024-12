Mercato - OM : De Zerbi a bouclé un transfert colossal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Son transfert avait provoqué une vive polémique. Mais depuis le début de la saison, Mason Greenwood a rassuré sur son niveau. Le joueur de l'OM enchaîne les prestations solides et compte déjà neuf buts dans son panier. Ce dimanche, Fabrizio Ravanelli a mis en lumière le rôle capital de Roberto de Zerbi dans cette opération.

La renaissance de Mason Greenwood se poursuit. Proche de mettre un terme à sa carrière suite à des accusations de violences physiques et sexuelles sur sa compagne, l’attaquant anglais s’est relevé à Getafe, avant de confirmer à l’OM cette saison.

La bonne pioche Greenwood

Malgré quelques défaillances lors des phases défensives, Greenwood s’illustre devant la cage. Avant de défier l’ASSE ce dimanche, le buteur de l’OM a trouvé la faille à neuf reprises. Il est évidemment le meilleur buteur de son équipe cette saison. Lors d’un entretien accordé à La Tribune du dimanche, Fabrizio Ravanelli est revenu sur l’arrivée de Greenwood cet été.

De Zerbi a réclamé son arrivée

Et dans ce dossier, tout le mérite revient à Roberto de Zerbi selon le conseiller institutionnel et sportif de l’OM. « Le coach aime gérer Greenwood seul car c’est lui qui a demandé au président et à Benatia d’essayer de le recruter » a déclaré le responsable italien.