Real Madrid : Mbappé limité, il balance en direct

Axel Cornic

Après avoir marqué l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a souhaité franchir un palier dans sa carrière après sept saisons, en rejoignant le Real Madrid. Mais on ne peut pas vraiment dire que l’aventure espagnole de la star française se passe au mieux, avec les critiques qui se font de plus en plus nombreuses.

Vu comme le gendre idéal il y a encore quelques années, Kylian Mbappé semble avoir chuté de son piédestal. Il n’est plus du tout intouchable et s’il a énormément fait parler de lui ces derniers mois, ce n’était pas pour ses prestations sur le terrain. Et ça ne concerne pas seulement le Real Madrid, puisqu’il est également pointé du doigt en équipe de France.

Nouvelle tuile pour Mbappé

Ce mardi, la soirée semblait commencer de la meilleure des façons pour Mbappé, avec un but après seulement une dizaine de minutes de jeu face à l’Atalanta en Ligue des Champions. Malheureusement, le numéro 9 du Real Madrid s’est vraisemblablement blessé à une cuisse quelques temps après et a dû sortir avant même la mi-temps.

« Mbappé est fatigué psychologiquement »

Au micro de RMC Sport, Éric Di Meco a livré un constat assez clair concernant la période compliquée de Kylian Mbappé. « On s’est dit que Mbappé avait zéro limite, mais aujourd’hui on la voit. Peut-être qu’il s’est éparpillé, que tout ce qui se passe autour de lui c’est trop pour un joueur de foot. Il est fatigué psychologiquement » a déclaré l’ancien défenseur de l’OM, dans l’émission le Super Moscato Show.