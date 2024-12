Real Madrid : Mbappé éclipsé par un «grand joueur» ?

Pierrick Levallet

Après un début de saison plutôt compliqué, Kylian Mbappé semblait reprendre des couleurs contre l’Atalanta ce mardi soir. Avant de sortir sur blessure, l’attaquant de 25 ans a certainement réalisé sa meilleure demi-heure avec le maillot du Real Madrid. Mais aux yeux de Carlo Ancelotti, un autre joueur est plus essentiel que l’international français dans son onze.

Kylian Mbappé n’a pas vécu un début de saison de rêve au Real Madrid. Pointé du doigt à cause de ses performances décevantes, l’international français était donc très attendu ce mardi soir contre l’Atalanta. Le champion du monde 2018 a semblé reprendre des couleurs en terre italienne, avant de se blesser après la demi-heure de jeu. Le natif de Bondy aura tout de même permis aux Merengue de remporter une victoire importante en Ligue des champions face au pensionnaire de Serie A (2-3).

Bellingham plus important que Mbappé au Real Madrid ?

Mais comme le rapporte MARCA, Kylian Mbappé n’est pas le joueur le plus essentiel pour le Real Madrid. Aux yeux de Carlo Ancelotti, Jude Bellingham serait bien plus important en ce moment. L’international anglais flambe depuis un bon mois maintenant et semble avoir retrouvé son véritable niveau. Le technicien italien compterait donc plus sur lui que sur les autres.

«Il est incroyable»

Kylian Mbappé n’avait d’ailleurs pas manqué de couvrir Jude Bellingham d’éloges samedi dernier après la victoire contre Gérone. « Il est incroyable, c'est un grand joueur. Comme je l'ai toujours dit, jouer ici au Real avec des joueurs de grande qualité est un plaisir. Bellingham a fait un grand match, les autres attaquants aussi : Brahim Diaz, Arda Güler. Il y a aussi les milieux, les défenseurs... ceux qui sont entrés en cours de match. Nous sommes une équipe et je suis très heureux de la victoire » avait notamment confié l’ancien du PSG en zone mixte.