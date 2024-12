Mbappé va provoquer un clash avec Deschamps ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Absent du dernier rassemblement de l'équipe de France, Kylian Mbappé a lâché quelques confidences sur son nouveau statut en sélection. En endossant le brassard de capitaine, l'international tricolore ne s'attendait pas à être autant chahuté. Alors que les prochaines rencontres des Bleus auront lieu en mars prochain, Didier Deschamps devrait s'entretenir avec son joueur.

Le brassard de capitaine pèse trop lourd pour Kylian Mbappé. Déjà plongé en pleine lumière, le leader de l’équipe de France a vu la pression s’accroître en raison de son nouveau statut. Absent du dernier rassemblement, il aspire à un peu plus de tranquillité. « Je n'ai pas le même brassard qu'Hugo. Moi, on me demande beaucoup de choses. C'est une responsabilité. On me demande un autre métier par rapport à Hugo. (...) J'étais là, je voyais bien » a déclaré Mbappé dimanche dernier.

Diallo propose ses services

Pour mettre les choses à plat, Didier Deschamps devrait s’entretenir avec sa star en marge du prochain rassemblement, en mars prochain. Président de la FFF, Philippe Diallo y prêtera attention, s’il est réélu. « Il est nécessaire qu’il y ait un nouvel échange entre lui et Didier Deschamps. Si besoin, je viendrai avec eux compléter leurs échanges » a-t-il confié. Mais pour Gilles Verdez, Diallo a tout intérêt à rester à l’écart s’il veut éviter un conflit avec le sélectionneur des Bleus.

« Didier Deschamps va être furieux »

« Didier Deschamps va être furieux parce qu’on ne voit pas pourquoi le président de la FFF viendrait dans cette discussion. Deuxièmement, Deschamps va très sérieusement discuter avec Mbappé parce qu’on a, quand même, l’impression qu’il ne veut plus du brassard de capitaine. Qu’il est capitaine par devoir et pas par passion. Et puis lui enlever le brassard lui permettrait de se décharger de certaines responsabilités. C’est une nouvelle polémique dont Mbappé se serait bien passé, mais elle est bien réelle » a confié le journaliste sur le plateau de Touche pas à mon poste.