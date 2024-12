PSG : Une opération de folie pour oublier Mbappé ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les prochains mois pourraient bien être agités du côté du PSG qui cherchera à recruter au moins un renfort offensif afin d'enfin compenser le départ de Kylian Mbappé qui s'est engagé libre avec le Real Madrid l'été dernier. Dans cette optique, le nom de Marcus Rashford commence à nouveau à être cité à Paris. Et cela tombe bien puisque dans le même temps, Manchester United s'intéresse à Randal Kolo Muani.

Le PSG devrait se mettre en quête d'un ailier lors du prochain mercato d'hiver qui ouvrira ses portes le 1er janvier. Il faut dire que le club parisien cherche à concurrencer Bradley Barcola, qui arque le pas depuis quelques semaines, tout en recrutant un joueur susceptible de faire oublier Kylian Mbappé. Et il se trouve peut-être en Angleterre.

Rashford dans le viseur du PSG ?

En effet, selon les informations du Telegraph, Manchester United cherche à se séparer de Marcus Rashford, et le média anglais cite le PSG parmi les rares clubs susceptibles de s'attacher les services de l'ailier anglais dont le salaire avoisine les 20M€ par an. D'ailleurs, les deux clubs pourraient bien trouver un terrain d'entente puisque les Red Devils ont des vues sur un attaquant parisien.

Vers un chassé-croisé avec Kolo Muani ?

En effet, comme révélé par le10sport.com, Manchester United pourrait tenter de relancer Randal Kolo Muani, qui traverse une première partie de saison plus que délicate. L'ancien Nantais n'entre plus dans les plans de Luis Enrique et aurait fait l'objet d'une approche concrète des Red Devils qui seraient intéressés par un prêt de Randal Kolo Muani car ils n'ont pas les moyens de boucler un transfert. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Marcus Rashford est poussé au départ. Par conséquent, si le PSG entre dans la danse pour recruter l'ailier anglais, il n'est pas impossible d'imaginer une opération impliquant Randal Kolo Muani, qui semble plaire aux Mancuniens.