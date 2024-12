Mercato - PSG : Un gros transfert déjà acté à l’étranger ?

Pierrick Levallet

En signant au Real Madrid l’été dernier, Kylian Mbappé a laissé un grand vide derrière lui au PSG. Et le club de la capitale ne l’a pas encore comblé. Il pourrait toutefois s’agir d’une question de temps. En quête de renforts dans le secteur offensif, les Rouge-et-Bleu suivraient toujours Victor Osimhen. Son transfert semble même déjà acté depuis l’Italie.

Kylian Mbappé a laissé un grand vide derrière lui au PSG. La nouvelle star du Real Madrid n’a pas été remplacée, et cela se sent depuis le début de saison. Le club de la capitale n’a plus du tout la même efficacité devant le but. Les dirigeants parisiens ne seraient donc pas contre recruter un nouvel attaquant pour régler ce problème. Et dans cette optique, le PSG aurait relancé un vieux dossier.

Mbappé pourrait bien créer la surprise au PSG : un choix qui impacte même sa famille ! ⚽ https://t.co/QIPou8BgOZ — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Le PSG a encore des vues sur Osimhen

Les Rouge-et-Bleu convoiteraient toujours Victor Osimhen. Prêté à Galatasaray après un gros clash avec Naples à l’issue du mercato estival, le buteur nigérian ne souhaiterait toutefois pas s’éterniser en Turquie. Le PSG voudrait donc en profiter pour retenter sa chance dans ce dossier. Naples ne devrait d’ailleurs pas fermé la porte à son départ.

Naples ouvre la porte à son transfert

Comme le rapporte TeamTALK, le pensionnaire de Serie A considérerait même le transfert Victor Osimhen comme déjà acté. Sauf retournement de situation, l’attaquant de 25 ans quittera définitivement les Azzurri une fois son prêt à Galatasaray expiré. Le PSG va donc avoir une nouvelle chance dans ce dossier. Reste maintenant à voir si Luis Campos saura le mener à bien.