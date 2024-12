Mercato - PSG : Coup de théâtre pour Mohamed Salah ?

Pierrick Levallet

Une folle rumeur a agité le mercato du PSG il y a quelques jours. Le club de la capitale a été évoqué parmi les potentiels prétendants de Mohamed Salah, en fin de contrat avec Liverpool à l’issue de la saison. Les Reds continueraient toutefois de pousser pour la prolongation de l’international égyptien, dont le dossier a été totalement relancé au cours des dernières heures.

Depuis le départ de Kylian Mbappé, parti libre au Real Madrid, le PSG fait face à de sérieuses difficultés dans le secteur offensif. Aucun attaquant parisien ne semble en mesure de faire oublier la star de 25 ans. De ce fait, les Rouge-et-Bleu n’excluraient pas l’arrivée d’un nouvel élément offensif pour régler les problèmes de Luis Enrique avec son onze de départ.

Mohamed Salah dans le viseur du PSG ?

Et dans cette optique, une folle rumeur a agité le mercato du PSG. Le club de la capitale a été évoqué parmi les potentiels prétendants de Mohamed Salah, dont le contrat avec Liverpool expire à l’issue de la saison. Mais les Reds continuent de pousser pour sa prolongation. Et la presse anglaise a récemment indiqué que le pensionnaire de Premier League touchait au but pour le renouvellement de l’ailier de 32 ans.

Liverpool pousse encore pour sa prolongation

Un coup de théâtre vient toutefois de retentir dans ce dossier. Comme le rapporte TeamTALK, l’accord entre Liverpool et Mohamed Salah ne serait pas aussi proche qu’annoncé. Les discussions se poursuivraient toujours entre les deux parties. Les Reds resteraient malgré tout confiants concernant la prolongation de la superstar égyptienne. Mais tout ne serait pas encore perdu pour le PSG dans ce dossier. A suivre...