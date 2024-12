PSG : Nouveau malaise avec Luis Enrique 

Pierrick Levallet

Le PSG a rendez-vous avec son destin ce mardi soir. Le club de la capitale n’a pas le droit à l’erreur sur la pelouse du RB Salzbourg en Ligue des champions. Mais alors que la grande échéance approche, un certain malaise semble prendre forme avec Luis Enrique. Le courant ne passerait plus vraiment bien entre le technicien espagnol et Luis Campos.

Le PSG joue très certainement sa saison dès ce mardi soir. Le club de la capitale n’a pas le droit à l’erreur contre le RB Salzbourg en Ligue des champions. Une défaite compromettrait sérieusement les espoirs de qualification de la formation parisienne pour le tour suivant. Une victoire est presque obligatoire. Mais alors que le grand rendez-vous approche, des tensions commenceraient à apparaître en interne.

Mbappé pourrait bien créer la surprise au PSG : un choix qui impacte même sa famille ! ⚽ https://t.co/QIPou8BgOZ — le10sport (@le10sport) December 10, 2024

Le courant ne passe plus entre Luis Campos et Luis Enrique

Comme le rapporte Le Parisien, Luis Campos serait en train de s’effacer face à l’omniprésence de Luis Enrique. Un certain malaise s’installerait donc entre le conseiller football du PSG et l’entraîneur espagnol. Le courant ne passerait plus vraiment bien entre les deux hommes, qui semblaient pourtant si proches en début de saison.

Le PSG n'a pas le droit à l'erreur contre Salzbourg

Luis Enrique va toutefois devoir mettre ses différends avec Luis Campos de côté. Le PSG va avoir besoin d’une union sacrée ce mardi soir sur la pelouse du RB Salzbourg. Tout le monde va devoir se mettre au diapason pour éviter un désastre au club de la capitale. A suivre...