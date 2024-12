PSG : En grand danger, Luis Enrique lance un message fort

Jean de Teyssière

A la veille d'un match crucial de la saison du PSG, Luis Enrique était en conférence de presse. Avant d’affronter le RB Salzbourg en Ligue des Champions, le coach espagnol est revenu sur le danger qui guette le PSG, éliminé de la compétition pour le moment. Il préfère ne pas se lancer dans des calculs et veut surtout gagner les trois prochains matchs.

Luis Enrique et ses hommes n’ont pas préparé idéalement la rencontre face à Salzbourg. Contre Auxerre lors de la 14ème journée de Ligue 1, les Parisiens sont repartis de l’Yonne avec le point du nul (0-0), frustrés par un Donovan Léon légendaire, auteur de onze parades. Face à Salzbourg ce mardi, il faudra être beaucoup plus décisif devant le but pour ne pas s’offrir une nouvelle désillusion.

Combien de points pour se qualifier ?

D’après le journaliste de Canal +, Gauthier Kuntzmann, les estimations qui ressortent d’une étude d’Opta font état de 8-9 points à prendre pour se qualifier dans le top 24. Pour rejoindre le top 8, il faudrait au minimum 14-15 points. Avec 9 points à prendre pour le PSG, le top 8 serait donc inaccessible. En revanche, le top 24 l’est beaucoup plus, le club parisien comptant 4 points avant d’affronter Salzbourg.

«Nous devons gagner les trois matchs»

Présent en conférence de presse ce lundi, Luis Enrique, l’entraîneur du PSG, préfère se concentrer sur le jeu plutôt que sur les mathématiques : « Je crois que personne ne sait combien de points il faudra pour se qualifier. Personne ne sait combien de points seront nécessaires, c'est impossible de le deviner. Nous devons gagner les trois matchs restants, c'est ça notre objectif. »