Mercato - OM : «Le plus grand club de France» l’appelle, il n’a pas hésité une seconde !

L’Olympique de Marseille est l’unique club français à avoir remporté la Ligue des champions. « A jamais les premiers » comme les supporters marseillais ne cessent de le dire. C’est notamment la raison pour laquelle Neal Maupay a pris la décision de s’engager en prêt à l’OM : la grandeur et le standing de l’institution marseillaise.

Neal Maupay est né à Versailles. Cependant, il n’a jamais porté le maillot du PSG contrairement à son nouveau coéquipier Adrien Rabiot à Marseille. De ce fait, il n’a pas rejoint le club « ennemi » de l’Olympique de Marseille. Après sept années en dehors des frontières françaises, Neal Maupay a pris la décision de revenir dans l’hexagone et de mettre un terme à ses aventures à Brentford, à Brighton et Everton.

«J'ai été contacté par l'Olympique de Marseille, c'est pour moi le plus grand club de France»

Cet été, à son retour de prêt à Everton, Neal Maupay était incité à aller voir ailleurs et a trouvé chaussure à son pied. Et pas n’importe laquelle puisque c’est l’OM qui l’a appelé par le biais d’un prêt avec option d’achat. Un club auquel Maupay ne pouvait pas dire non.

« Pourquoi je suis venu à l'OM ? Parce que quand j'ai été contacté par l'Olympique de Marseille, c'est pour moi le plus grand club de France avec la plus belle histoire, les plus meilleurs supporters, j'étais très flatté et honoré par cet intérêt et du coup pour moi ça a été assez facile de prendre cette décision ».

«Je ne regrette pas ma décision, je suis très content d'être ici»

L’attaquant de l’OM a d’ailleurs fait savoir en interview pour les médias de l’OM aux enfants présents qu’il avait pris une décision facile qu’il ne regrette en aucun cas. « Ça faisait pas mal d'années que je jouais en Angleterre mais avoir l'opportunité de rentrer chez moi en France et jouer pour le plus grand club français, la décision était assez facile. Je ne regrette pas ma décision, je suis très content d'être ici ».