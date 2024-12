Mercato - PSG : Riolo annonce une «fissure» avec Luis Enrique

Amadou Diawara

Pour venir concurrencer Gonçalo Ramos à la pointe de son attaque, le PSG pourrait boucler la signature de Victor Osimhen lors du prochain mercato hivernal. Toutefois, à en croire Daniel Riolo, la relation entre Luis Enrique et Luis Campos serait de plus en plus compliquée. Ce qui pourrait nuire au nouveau projet du PSG.

Malgré la blessure sérieuse de Gonçalo Ramos (23 ans), le PSG a préféré ne pas recruter de nouvel avant-centre lors du dernier mercato estival. Alors que la prochaine fenêtre de transferts ouvrira ses portes en janvier, le club de la capitale aurait finalement décidé de renforcer la pointe de son attaque. En effet, comme l'a révélé Daniel Riolo dans l'émission l'After Foot ce mardi soir, Luis Campos compterait offrir Victor Osimhen (25 ans, Napoli) à Luis Enrique cet hiver.

«Ça se fissure de plus en plus entre Luis Enrique et Campos»

« Est-ce que Gonçalo Ramos sera le seul 9 de cette équipe ? Est-ce qu'il a encore une concurrence, puisque Kolo Muani a complètement disparu ? Moi je suis convaincu qu'ils vont être actifs sur le marché et donc probablement se mettre sur un avant-centre, et je maintiens que l'idée Victor Osimhen est dans la tête des décideurs parisiens, et que peut-être ça se fera », a annoncé Daniel Riolo, avant de se prononcer sur la relation compliquée entre Luis Enrique (54 ans) et Luis Campos (60 ans).

«C'est difficile de savoir où ils vont aller»

« L'arrivée de Victor Osimhen au PSG ? Ça risque de changer le jeu de cette équipe, même si j'ai toujours du mal à comprendre comment le profil d'Osimhen va s'adapter à ce style-là. Comme de plus en plus ça se fissure entre Luis Enrique et Luis Campos, c'est difficile de savoir où ils vont aller », a conclu Daniel Riolo sur les ondes de RMC Sport. Reste à savoir si le PSG est sur la bonne voie ou s'il va droit dans le mur.