L'OM répond cash sur un «nouveau Nasri»

Jean de Teyssière

Si l’OM dispose des fonds nécessaires pour être actif sur le mercato, la grosse faiblesse du club depuis des années reste son centre de formation. Samir Nasri est le dernier grand joueur de talent à avoir réussi à éclore et cela devrait durer encore quelques années, selon Medhi Benatia.

Arrivé l’année dernière, Medhi Benatia est chargé de redresser sportivement l’OM, aux côtés de Pablo Longoria. L’ancien joueur de la Juventus, passé par le centre de formation de l’OM connaît bien cette partie du club et a fait un terrible constat.

«Ce n’est pas une question d’âge»

Medhi Benatia, conseiller du président Pablo Longoria à l’OM a été interrogé par La Provence sur les joueurs composant le centre de formation marseillais : « Ceux à qui on avait prédit davantage de minutes et qui ne jouent pas, ce n'est pas un vol. C'est parce que ce n'est pas suffisant en termes d'efforts, de sacrifices, de travail. Et ce n'est pas qu'une question d'âge. Quand un jeune fait deux matches en équipe de France, les agents savent venir te voir pour réclamer un contrat pro. Je leur dis: "Super". »

«Je ne suis pas sûr qu’on ait un crack comme Samir»

« Mais je ne suis pas sûr qu'on ait un crack générationnel comme Samir, un mec qui peut jouer au Vélodrome à 17 ans, déplore Benatia. Je ne le vois pas, en tout cas. Mais on va travailler pour y arriver. »