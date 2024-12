Vente OM : Une fake news d'ores et déjà annoncée !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Officiellement, l’OM appartient toujours à Frank McCourt. Néanmoins, Thibaud Vézirian n’en démord pas, le club phocéen aurait bel et bien été vendu et une officialisation devrait intervenir prochainement. D’ailleurs, à ce propos, le journaliste a tenu à avertir tout le monde d’une fake news qui pourrait concernant la vente de l’OM.

Malgré de nombreux démentis, Thibaud Vézirian persiste et signe concernant la vente de l’OM. Ayant annoncé la cession du club phocéen il y a plusieurs années maintenant et malgré aucune officialisation jusqu’à présent, le journaliste n’en démord pas. Sur Twitch, il en a ainsi rajouté une couche à propos de cette vente de l’OM, avertissant au passage d’une future fake news.

« Le deal est déjà acté »

« L'OM est toujours en vente ? Non, l'OM n'est plus en vente. Le deal est déjà acté. C'est une question de deals économiques parallèles, qui n'a rien à voir avec le club et le sportif, qui doivent être activés », a d’abord expliqué Thibaud Vézirian.

« On te racontera que ça s'est fait en quelques jours, quelques semaines… »

Il a ensuite concernant cette vente de l’OM : « Ensuite tu pourras avoir une officialisation du club. On te racontera que ça s'est fait en quelques jours, quelques semaines, ça sera totalement faux ». On attend donc désormais cette officialisation de la vente du club aujourd’hui toujours détenu par Frank McCourt…