Un joueur de l'OM plombé par la révolution de De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Depuis la victoire sur la pelouse du RC Lens (1-3), Roberto De Zerbi a un peu changé ses plans. L’entraîneur de l’OM est passé à une défense à trois, replaçant notamment Amir Murillo aux côtés Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia. Un rôle dont s'accommode l’international panaméen, même si ce n’est pas son poste préférentiel.

Après avoir enchaîné deux défaites consécutives à domicile, contre le PSG (0-3), puis l’AJ Auxerre (1-3), Roberto De Zerbi a effectué quelques changements dans son système. S’il utilisait auparavant une défense à quatre, l’entraîneur de l’OM est passé à trois derrière, avec Ulisses Garcia et Luis Henrique en tant que pistons. Dans l’axe, Leonardo Balerdi et Geoffrey Kondogbia sont accompagnés d'Amir Murillo, dont ce n’est pas le poste de prédilection.

Un attaquant prêt à tout laisser derrière lui pour rejoindre l'OM ? 😲 Découvrez pourquoi Foggia se souvient de lui !

➡️ https://t.co/kSwcIFOaTU pic.twitter.com/8j3MnQuLBm — le10sport (@le10sport) December 7, 2024

« Je donnerai la meilleure version de moi en latéral droit »

« Ça fait partie du jeu. Je peux faire le travail comme troisième central, par contre je donnerai la meilleure version de moi en latéral droit, qui est ma position naturelle », a confié l’international panaméen (81 sélections), dans un entretien accordé à La Provence. Si ce poste ne met pas forcément en valeur ses qualités, Amir Murillo s’en satisfait et estime comprendre de mieux en mieux ce que lui demande Roberto De Zerbi.

« Je comprends de mieux en mieux ce que l’entraîneur attend de moi à ce poste »

« Mais je peux jouer central sans problème, comme je le fais en ce moment à l’OM. L’entraîneur croit en moi et pense que je peux aider encore plus l’équipe dans cette position. C’est vrai qu’en général je n’attaque plus beaucoup, mais je ne suis pas interdit de le faire. Ça dépend des opportunités, de comment le match se présente. Si je dois, de temps en temps, avancer sur le terrain, je le fais à l’image de cette fin de match contre Monaco où je déborde pour centrer et obtenir le penalty. Je comprends de mieux en mieux ce que l’entraîneur attend de moi à ce poste », a ajouté Amir Murillo.