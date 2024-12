Dilemme à l'OM, De Zerbi annonce son choix

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans sa volonté de terminer l'année 2024 sur une dynamique positive, Roberto De Zerbi tentera de confirmer la victoire des deux derniers matches face à l'ASSE ce dimanche. L'entraîneur italien dispose de nombreux choix pour composer son onze de départ et en ce moment. D'ailleurs, il y a débat entre Ulisses Garcia et Quentin Merlin sur le côté gauche. Interrogé sur ce dilemme, Roberto De Zerbi a tranché.

De retour au haut niveau depuis le début de la saison, l'OM dispose d'un effectif complet, et il est parfois difficile de faire des choix pour Roberto De Zerbi. L'Italien a choisi de titulariser Ulisses Garcia lors des deux derniers matches, mais c'est encore loin d'être un choix définitif.

Révolution à l’OM, une légende interpelle De Zerbi ! https://t.co/LCMRcGeQRn pic.twitter.com/72HjeZi9Fm — le10sport (@le10sport) December 5, 2024

Merlin meilleur que Garcia ?

En plein débat pour savoir qui titulariser entre Quentin Merlin et Ulisses Garcia, Roberto De Zerbi a été interrogé avant le prochain rendez-vous de l'OM. « Merlin est plus technique, plus propre dans son jeu. Garcia est plus attentif et généreux. Merlin peut devenir très important, surtout s'il progresse sur l'attention défensive » souligne le technicien en conférence de presse.

« Merlin est toujours dans ma tête un des titulaires »

Apprécié par Roberto De Zerbi quand il n'est pas blessé, Quentin Merlin a vu Ulisses Garcia prendre sa place sur le terrain lors des deux dernières rencontres. Malgré tout, il reste un titulaire à part entière pour l'entraineur de l'OM. « Ulisses est un joueur qui est parti derrière et qui mérite aujourd'hui de jouer. Dans ma tête, Merlin est toujours un des titulaires », affirme l'Italien.