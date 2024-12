«Ce n'est pas un crack» : Le PSG s'est fait arnaquer sur le mercato ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très attendu, le retour de Gonçalo Ramos a fait du bien au PSG puisque le Portugais a ouvert le score mardi soir contre Salzbourg. Néanmoins, Daniel Riolo n'est pas encore pleinement convaincu par le niveau du numéro 9 parisien, rappelant qu'au Portugal, on insiste sur le fait que ce ne soit pas réellement un crack.

Durant l'été 2023, le PSG n'a pas hésité à débourser 80M€ au total pour recruter Gonçalo Ramos, d'abord arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance de Benfica. Mais pour le moment, il est difficile de savoir s'il s'agissait d'une belle affaire ou non. Et pour cause, Gonçalo Ramos a connu une première saison en dents de scie avant de se blesser dès la première journée de cette saison. De retour depuis quelques matches, le Portugais a marqué contre le RB Salzbourg mardi soir, mais Daniel Riolo fait une annonce inquiétante.

Le PSG sur le point de recruter un jeune talent façonné par Deschamps ? 🤔 Restez connectés pour découvrir ce futur crack !

➡️ https://t.co/tBCgZJysCo pic.twitter.com/5ZxmlwI5rP — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) December 11, 2024

Riolo affiche ses doutes pour Ramos

« C'est mieux avec un 9 effectivement. Mais juste avant de marquer, Gonçalo Ramos a une énorme occasion qui, forcément, a du faire bondir beaucoup de gens en se disant : "Si on met un 9 et qu'il rate une occasion aussi énorme, à quoi bon ?" Sauf que le but qu'il marque juste après, sans le 9, tu ne marques pas. Parce que c'est un vrai but d'avant-centre que Ramos va chercher. Et débloquer la situation dans un match compliqué où tu domines, dans la situation actuelle du PSG, ça reste important. Maintenant, on parle d'un attaquant qui revient, qui est encore en phase de reprise. Il faut qu'il se réadapte à plein de choses et je pense qu'il a quand même été bon. On a envie de croire qu'en pleine forme, il ne ratera pas ce qu'il a raté ce soir », lance le journaliste de RMC au micro de l'After Foot, avant d'afficher ses doutes.

«Au Portugal il était bon, mais on te dit aussi qu'il n'a pas le profil du crack»

« Ramos, c'est une énigme, on n'arrive pas à situer réellement le niveau de cet attaquant. Entre l'année dernière où il jouait peu, cette année où il a été blessé, on a le sentiment que c'est un bon 9, mais on en n'a pas la certitude. On ne sait pas de quoi il est capable. Est-ce qu'il est bien exploité ou pas ? Est-ce que vraiment c'est un top joueur ou un joueur moyen plus ? Au Portugal il était bon, mais on te dit aussi qu'il n'a pas le profil du crack », ajoute Daniel Riolo.