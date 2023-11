F1 : Leclerc annonce du lourd et menace Red Bull

Benjamin Labrousse

La saison de Formule 1 est désormais terminée, l’heure est donc aux premiers bilans pour les différents pilotes. Après un début de saison cauchemardesque avec plusieurs abandons à la clé, Charles Leclerc s’est affirmé comme l’un des meilleurs pilotes de la deuxième moitié de saison. Le Monégasque s’est d’ailleurs exprimé à ce sujet, et espère pouvoir atteindre Red Bull, même si pour cela, la Scuderia doit énormément progresser.

Le jour et la nuit. La saison de Charles Leclerc et de Ferrari avait très mal commencé. Avec le Français Frédéric Vasseur aux commandes, la Scuderia retombait très rapidement dans ses vieux démons, avec à la clé des erreurs aux stands, des dysfonctionnements dans les stratégies de courses, ou bien des problèmes personnels notamment pour le pilote monégasque. Mais petit à petit, Charles Leclerc s’est affirmé comme le leader de l’écurie italienne, et ce malgré la très belle victoire de Carlos Sainz à Singapour.

« Je pense que nous avons eu une saison en deux temps »

Dans des propos relayés par l’Auto Journal , Charles Leclerc est d’ailleurs revenu sur sa saison 2023 : « Cela n’a pas été facile. Je pense que nous avons eu une saison en deux temps avec le Grand Prix du Japon comme moment-pivot. Je me sens beaucoup plus à l’aise avec la voiture depuis Suzuka. Nous avons travaillé sur la cohérence de la voiture dans différentes conditions, ce qui a beaucoup aidé mon style de conduite » .

« Il reste un long chemin à parcourir avant d’arriver au niveau de Red Bull »