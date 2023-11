F1 : Gasly s’en va, le fiasco est total

Arnaud De Kanel

Après six saisons passées chez AlphaTauri, anciennement Toro Rosso, Pierre Gasly s'envolait vers de nouveaux horizons en signant pour Alpine afin de pallier au départ de Fernando Alonso. Pilote le plus emblématique de l'écurie italienne, le Français a laissé un immense vide cette année. Sans lui, AlphaTauri a vécu l'une des pires saisons de son existence.

Après avoir débuté chez Toro Rosso avant d'être promu chez Red Bull où il s'est cassé les dents sur Max Verstappen, Pierre Gasly avait alors été rétrogradé dans son ancienne écurie qui est devenue AlphaTauri en 2020. Seul vainqueur de Grand Prix avec AlphaTauri, le Français a fait mieux que laisser son empreinte dans cette écurie. Parti chez Alpine, Gasly, qui avait remporté 133 des 177 points d'AlphaTauri sur les deux dernières saisons, soit 75% à lui tout seul, a laissé un très grand vide qui n'a pas été comblé, entrainant une révolution à tous les étages.



La saison catastrophique d'AlphaTauri

Avec du recul, on se rend compte que les performances de Pierre Gasly chez AlphaTauri étaient tout simplement prodigieuses. Car cette saison, Yuki Tsunoda, qui est naturellement devenu leader de l'écurie, et Nyck de Vries, son remplaçant sur le papier, se sont ratés. Heureusement, le Japonais a brillé sur la fin en inscrivant 14 de ses 17 points lors des cinq derniers week-ends. De Vries n'a quant à lui pas survécu, viré au mois de juillet après seulement 10 petits Grands Prix. Daniel Ricciardo a donc été appelé en renfort sans connaitre beaucoup plus de réussite. Blessé au poignet, l'Australien avait également du rester éloigné des circuits, laissant sa place à Liam Lawson, très convaincant. Suite aux mauvais résultats, Franz Tost apprenait également son licenciement en milieu de saison. Le Français Laurent Mekies va officiellement reprendre les commandes après les fêtes de fin d'année.

