F1 : Une écurie lâche une bombe sur Hamilton

Dans un entretien accordé au Daily Mail la semaine passée, Christian Horner, le directeur de l'écurie Red Bull, a fait une très grosse révélation. Le Britannique a déclaré avoir été contacté par les représentants de Lewis Hamilton en début de saison avant que le septuple champion du monde ne prolonge son contrat avec Mercedes.

Après de longs mois de discussions et de négociations, Lewis Hamilton et Mercedes finissaient tout de même à se mettre d'accord le 31 août dernier pour prolonger le contrat du pilote. Mais avant que tout soit ficelé, le Britannique avait tâté le terrain chez la concurrence. En effet, Christian Horner a révélé avoir été contacté par l'entourage d'Hamilton en tout de début d'année.

«Ils nous ont contacté à plusieurs reprises»

Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Lewis Hamilton, qui ne porte pourtant pas Red Bull dans son cœur, du moins en public, aurait pourtant contacté l'écurie autrichienne en vue d'une signature d'après Christian Horner. « Nous avons eu plusieurs conversations au fil des ans au sujet d’une possible arrivée de Lewis. Ils nous ont contacté à plusieurs reprises. Et je peux vous dire que plus récemment, plus tôt dans l’année, une enquête a été menée par son management pour savoir s’il y aurait un quelconque intérêt de notre part. Mais je l’ai souvent dit, je ne vois pas Max et Lewis travailler ensemble. La dynamique ne serait pas bonne. Nous sommes satisfaits à 100% de ce que nous avons », a déclaré le directeur de Red Bull. Lewis Hamilton ne se serait pas arrêté en si bon chemin puisqu'il se serait également entretenu avec John Elkann, le président de Ferrari.

Après Red Bull, Hamilton sonde Ferrari