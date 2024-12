PSG : Barcola se fait encore tacler, ça continue !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Élu homme du match entre Salzbourg et le PSG mardi soir en Ligue des Champions, Bradley Barcola est pourtant resté une nouvelle fois muet pendant 90 minutes devant le but adverse. Et Daniel Riolo n’a d’ailleurs pas manqué de le souligner après le match en critiquant de nouveau l’attaquant du PSG sur son niveau global.

Le PSG s’est rassuré pour son avenir en Ligue des Champions mardi soir avec un succès convaincant sur la pelouse de Salzbourg (3-0). Et même s’il n’a pas marqué au cours de cette partie, Bradley Barcola a été élu homme du match, lui qui a été assez remuant sur le front de l’attaque du PSG. Pas de quoi faire l’unanimité pour autant chez les observateurs…

« Vraiment pas terrible »

Daniel Riolo, habitué à charger Barcola dans l’After Foot sur RMC Sport depuis son arrivée au PSG, en a remis une couche mardi soir après la victoire à Salzbourg : « Barcola, franchement c'est pas génial. Les matches s'enchaînent, c'est vraiment pas terrible », lâche l’éditorialiste de RMC, qui n’a donc pas été convaincu par la performance du numéro 29 du PSG.

« Je continuer à travailler... »

De son côté, Bradley Barcola regrette de ne pas avoir trouvé l’ouverture mardi soir et son manque global d’efficacité depuis son dernier but inscrit le 9 novembre dernier, contre Angers en Ligue 1 : « C'est dommage, il manque encore le petit truc pour marquer, ce but qui va me redonner de la confiance devant le but mais je continue à travailler et j'espère que ça va venir dès les prochains matches », a indiqué l’attaquant du PSG sur Canal +.