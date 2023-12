F1 : Tensions entre Red Bull et Verstappen ? Il dénonce une fake news

Jean de Teyssière

Le pilote de Red Bull, Max Verstappen, a vécu une saison exceptionnelle, en remportant 19 Grands Prix sur les 22 disputés et surtout en décrochant son troisième titre de champion du monde consécutif. Mais le Néerlandais fait aussi beaucoup parler par la façon dont il parle à son ingénieur de course, parfois avec véhémence. L'ancien ingénieur de Verstappen réfute toute tension et rend hommage au triple champion du monde.

Max Verstappen sait ce qu'il veut et il arrive souvent à réaliser ce qu'il souhaite faire. Triple champion du monde, le Néerlandais est parfois accusé d'être directif avec les autres membres de son écurie. Pourtant, quelqu'un qui a déjà travaillé avec lui balaye toute idée de tension entre Verstappen et Red Bull.

«C’est une machine»

Xevi Pujolar a été l'ingénieur de course de Max Verstappen lorsque ce dernier était chez Toro Rosso. Il connaît donc la façon de travailler de Verstappen et lui a rendu hommage : « C’est une machine, j’aime vraiment voir son évolution, comment il progresse. Et je suis fier d’avoir fait partie de tout cela en commençant avec lui. Je suis heureux pour lui. Concernant votre question, sur ses messages radio, sa relation avec ’GP’, je ne peux pas voir comment ils fonctionnent au sein de l’équipe, mais la façon dont Max se comporte à la radio et de ce que je peux voir, c’est le même gars que j’ai connu, qui pousse à fond à chaque tour, chaque jour. Bien sûr, cela fait une différence d’agir comme ça. »

«Parfois, il apparaît peut-être comme un gars difficile mais c’est sûr qu’il veut être le meilleur»