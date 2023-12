F1 : «Unique», un pilote se lâche sur Verstappen

Benjamin Labrousse

Champion du monde pour la troisième fois d’affilée, Max Verstappen a complètement assommé la concurrence dans le paddock. Auteur de 19 victoires cette saison, le Néerlandais de Red Bull a semblé quasiment imbattable. D’ailleurs, son ancien coéquipier Alex Albon a affirmé que « Super Max » est véritablement un pilote à part.

La passe de trois. À seulement 26 ans, Max Verstappen est donc triple champion du monde en titre, et n’a jamais semblé aussi fort que lors de cette édition 2023 du championnat du monde. Seuls son coéquipier Sergio Perez ou Carlos Sainz (Ferrari) auront réussi à enlever quelques victoires (trois au total) au Néerlandais de chez Red Bull. Ancien coéquipier de Max Verstappen au sein de l'écurie autrichienne de 2019 à 2020, Alex Albon s’est exprimé à propos du champion du monde.

« Premièrement, les gens disent que la voiture est construite pour lui et qu’il est un peu comme le Michael Schumacher de Ferrari en ce sens qu’il a créé cette équipe autour de lui » , déclare Alex Albon, désormais chez Williams, dans des propos relayés par F1Only . « Honnêtement, la voiture est ce qu’elle est et il est très rapide, donc ce qui finit par arriver, c’est qu’il domine » .

