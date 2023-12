F1 : Alpine a perdu un pilote «exceptionnel»

Arnaud De Kanel

Après avoir fait ses classes au sein de l'Alpine Academy, Oscar Piastri a rejeté les avances de la formation tricolore pour remplacer Fernando Alonso, préférant accepter le challenge que lui proposait McLaren. Auteur d'une première saison en F1 extrêmement prometteuse, l'Australien fait l'unanimité au sein de son équipe. Andrea Stella le qualifie même d'«exceptionnel».

C'est la sensation de la saison qui vient de s'écouler. A 22 ans, Oscar Piastri a réalisé des débuts très remarqués en Formule 1. Le jeune pilote australien a fait forte impression dans le paddock, notamment au sein de son équipe, McLaren, où Andrea Stella est fou de lui. Alpine, l'écurie qui avait pris Piastri sous son aile, peut s'en mordre les doigts.



«La rapidité avec laquelle il apprend le rend exceptionnel»

Andrea Stella, le directeur de McLaren, a fait le bilan de la saison 2023. Pour lui, Oscar Piastri a réalisé une année bien haut delà des attentes. « Je peux confirmer que notre perception, notre analyse est que la saison d’Oscar a été exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, c’est au-delà de nos espérances. A Abu Dhabi, il a commencé en apprenant des choses, puis il s’est retrouvé troisième lors des qualifications. En course, il avait besoin d’apprendre deux ou trois choses au départ. Je pense qu’il était un peu naïf lorsque Lando l’a dépassé. Et même dans le deuxième relais, en gérant les pneus, il a laissé un peu de performance derrière lui. Ensuite, au troisième relais, il a eu une autre opportunité de faire un relais sur les pneus durs, et il a fait un très bon relais. C’est donc la rapidité avec laquelle il apprend qui le rend exceptionnel. Je pense que c’est vrai quelle que soit l’échelle à laquelle on se place. Dans le temps d’une course, dans le temps d’un week-end de Grand Prix, dans le temps d’une saison, sa progression est vraiment impressionnante », a déclaré l'Italien dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Stella admire le calme de son pilote.

«Il est remarquable»