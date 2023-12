F1 : Ferrari prépare du lourd pour l’avenir de Leclerc

La rédaction

Débarqué chez Ferrari en 2019, Charles Leclerc est sur le point de prolonger avec l’écurie italienne. Selon la Gazzetta dello Sport, le pilote monégasque, sous contrat jusqu’en 2024, devrait parapher un nouveau bail de cinq ans. Si un accord est trouvé, le vice-champion du monde 2022 verrait son salaire largement revu à la hausse.

L’idylle entre Charles Leclerc et Ferrari est sur le point de se poursuivre. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport , le pilote monégasque, sous contrat avec la Scuderia jusqu’en 2024, aurait signé un nouveau bail de cinq ans avec l’écurie italienne. Débarqué en 2019, Leclerc bénéficierait de clauses de sortie liées aux performances après trois saisons et verrait également son salaire augmenter considérablement au cours des cinq années de contrat.

Leclerc verrait son salaire multiplié par deux chez Ferrari

En effet, le vice-champion du monde 2022 touche, à ce jour, une somme de 25 millions d'euros par an. Si la prolongation entre les deux parties se concrétise bel et bien, la rémunération de Leclerc serait progressive et devrait atteindre les 50 millions d'euros. Cette prolongation longue durée montre donc la confiance que porte Frédéric Vasseur, directeur général de Ferrari depuis un an, à l’égard de son poulain, et ce, malgré une saison vierge pour le constructeur automobile transalpin en 2023.

Un «désaccord» entre Carlos Sainz et Ferrari

Toujours selon le quotidien rose, la Scuderia Ferrari travaille également sur une prolongation de contrat de Carlos Sainz. Arrivé au sein de l’écurie en 2021, le pilote espagnol de 29 ans, lui aussi sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2024, pourrait prolonger d’au moins une saison. Seulement, un «désaccord» sur les motifs du contrat pourrait enrayer les pourparlers, car l’ancien pilote de chez McLaren souhaiterait être conservé au moins deux années de plus. En cause : Ferrari souhaite prendre le temps d'étudier toutes les opportunités qui pourraient se présenter sur le marché.