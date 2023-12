F1 - Leclerc : Ferrari prépare un coup à la Schumacher ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est la petite bombe de la journée dans le monde de la Formule 1. Ferrari préparerai un nouveau contrat longue durée pour Charles Leclerc qui pourrait prolonger jusqu'en 2029 avec la Scuderia. Cela devrait permettre au Monégasque de devenir le pilote à disputer le plus de Grand Prix avec Ferrari. Michael Schumacher domine pour le moment ce classement.

A l'issue d'une nouvelle saison décevante, Ferrari n'a pu rivaliser avec Red Bull mais a tout de même été la seule écurie à remporter un Grand Prix cette saison en dehors de l'équipe autrichienne. Carlos Sainz s'est effectivement imposé à Singapour, mais c'est bien Charles Leclerc qui a fini devant son coéquipier pour six petits points. Néanmoins, le Monégasque s'est illustré le samedi cette saison, glanant cinq poles positions, ce qui n'est pas à minimiser compte tenu de la domination de Max Verstappen. C'est d'ailleurs ce qui aurait convaincu Ferrari d'offrir une prolongation longue durée à Charles Leclerc. Selon La Gazzetta dello Sport , le pilote monégasque pourrait effectivement prolonger jusqu'en 2029.

F1 : Leclerc annonce du lourd et menace Red Bull https://t.co/Ia2qveiIYT pic.twitter.com/DycrTdhtcs — le10sport (@le10sport) November 30, 2023

Leclerc bien parti pour devenir le pilote Ferrari le plus capé ?

Arrivé en 2019, Charles Leclerc pourrait donc rester au moins 10 saisons chez Ferrari, ce qui serait un petit exploit au sein de l'écurie la plus mythique de l'histoire de la F1. Ce sera autant que Michael Schumacher, qui est resté en rouge de 1996 à 2006. Mais compte tenu du fait que les saisons sont désormais beaucoup plus chargée, Charles Leclerc pourrait en profiter pour devenir le pilote qui aura disputé le plus de GP au volant d'une Ferrari. Avec 180 courses avec la Scuderia, Michael Schumacher devance pour le moment Kimi Räikkönen (151 GP), Felipe Massa (140 GP) et Sebastian Vettel (118 GP). Avec 102 Grand Prix au compteur, Charles Leclerc est pour le moment à égalité avec Rubens Barrichello, mais dès la saison prochaine, le Monégasque entrera dans le Top 4 de ce classement. Et s'il venait à prolonger jusqu'en 2029, avec un rythme de 23 ou 24 courses par saison, il rattrapera très rapidement Michael Schumacher.

La longévité du tandem Hamilton-Mercedes est inégalable

En revanche, si on élargit à toutes les écuries, Lewis Hamilton est intouchable. Avec 222 Grand Prix au volant de sa Mercedes, en 10 saisons, le Britannique domine largement ce classement, devant Michael Schumacher. Et avec sa récente prolongation jusqu'en 2025, Hamilton a encore au moins deux saisons pour améliorer ce record et la laisser hors d'atteinte de Charles Leclerc. En revanche, la menace pourrait venir de Max Verstappen. Arrivé chez Red Bull en 2016, le triple champion du monde en titre a déjà participé à 162 courses avec l'écurie autrichienne. Et du haut de ses 26 ans, Verstappen, qui a prolongé jusqu'en 2028, pourrait menacer à terme Lewis Hamilton si ce dernier venait à prendre sa retrait à l'issue de son contrat. Autrement dit, Charles Leclerc va s'inscrire tout en haut de la hiérarchie chez Ferrari. Mais Lewis Hamilton et Max Verstappen semblent intouchables au classement de la longévité toute écurie confondue.