F1 : C'est confirmé, Alonso prépare du lourd avec Verstappen

Arnaud De Kanel

Après avoir tenu la dragée haute à Max Verstappen en début de saison, Fernando Alonso a craqué en deuxième partie de saison, terminant à la quatrième place du championnat du monde. Le vétéran n'a jamais caché son admiration pour son cadet, l'interpellant à plusieurs reprises sur la possibilité de former un duo de choc. Verstappen le confirme, Alonso veut faire équipe avec lui pour les 24 Heures du Mans.

Fernando Alonso et Max Verstappen ont animé la saison 2023 de Formule 1 avec plusieurs belles batailles en piste. Pas souvent en bon terme avec ses homologues, l'Espagnol affectionne particulièrement le triple champion du monde. D'ailleurs, il lui aurait proposé de faire équipe aux 24 Heures du Mans, la mythique course d'Endurance.

F1 : Red Bull choisit Vettel, ça ne va pas plaire à Verstappen https://t.co/ReXemWAPxo pic.twitter.com/LEvGH27GiR — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

«Le Mans, c’est ce que j’aimerais vraiment faire»

Lassé par la Formule 1, Max Verstappen pourrait changer de discipline à l'issue de son contrat avec Red Bull en 2028. Le triple champion du monde a des vues sur l'Endurance et plus particulièrement sur les 24 Heures du Mans. « Bien sûr, j’aimerais essayer une moto MotoGP. J’apprécie le SuperGT. J’ai pu en essayer une l’année dernière, ce qui était très sympa. Les voitures de Super Formula sont très sympas. C’est la voiture la plus rapide en dessous de la Formule 1, elle est superbe. Mais Le Mans, c’est ce que j’aimerais vraiment faire. J’y suis déjà allé lorsque mon père courait au Mans. L’ambiance est incroyable en endurance – tellement de monde, roulant de nuit, au lever du soleil… Je pense que c’est vraiment cool », a déclaré Verstappen dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Il pourrait donc faire équipe avec Fernando Alonso.

«Il a dit qu’il voudrait seulement recommencer avec moi»