F1 : Hamilton veut se lancer un nouveau défi après sa retraite

À 38 ans, l'essentiel de la carrière de Lewis Hamilton est derrière lui. S'il peut prendre l'exemple de Fernando Alonso, qui court toujours malgré ses 42 printemps, le Britannique avoue penser à ce qu'il fera à la fin de sa carrière. Très engagé pour de nombreuses causes, le septuple champion du monde de F1 a déjà quelques idées à soumettre après sa retraite.

Fin août 2023, Lewis Hamilton a prolongé son contrat avec Mercedes jusqu'en 2025. Le pilote britannique pourrait donc parcourir les circuits de Formule 1 du monde entier jusqu'à ses 40 ans. Mais le Britannique réfléchit déjà à la suite qu'il donnera à sa vie après sa retraite de sportif.

«J’ai conscience que mon image peut aider des gens, mes actions aussi»

Dans des propos rapportés par nextgen-auto.com , Lewis Hamilton sait déjà de quoi son futur sera fait, une fois sa retraite de pilote prise : « Je ne sais pas jusqu’où toutes mes activités peuvent aller et j’essaye encore de les étendre. Je veux soutenir mes missions pour la diversité, ma fondation. Ce qui signifie que je dois collecter plus d’argent. Je dois constituer des équipes pour travailler. Là, nous voulons lancer quelque chose au Brésil, par exemple. J’ai conscience que mon image peut aider des gens, mes actions aussi. »

«Avoir de nouveau un Grand Prix en Afrique serait une chose énorme»