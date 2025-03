Djokovic : Le «psychopathe» Mbappé le fascine !

Thomas Bourseau

La Coupe du monde, le Ballon d'or, la Ligue des champions... Kylian Mbappé veut tout. Doté d'un mental froid à la Novak Djokovic d'après un préparateur mental, l'attaquant du Real Madrid se trouve dans la catégorie du champion de type «psychopathe» d'après Anthony Mette.

Kylian Mbappé est une machine à gagner et veut constamment conquérir tous les titres. Il ne s'en est pas caché lors de diverses interviews. Néanmoins, sa communication et son rapport au grand public ont récemment été pointés du doigt dans les médias.

«Un joueur à qui il ressemble beaucoup, c'est Djokovic»

Pour Anthony Mette, préparateur mental de Raphaël Varane entre autres, Mbappé est dans un mindset similaire à celui de Novak Djokovic. « Mbappé a plus le profil d'un joueur qu'on voit souvent dans les pays du Nord ou aux States (ndlr Etats-Unis), un joueur qui culturellement casse les codes, il a un truc particulier. Un joueur à qui il ressemble beaucoup, c'est (Novak) Djokovic. Djokovic, c'est ce qu'on fait de mieux en préparation mentale : une capacité à gérer la tension, la concentration, à mettre en place des routines... à jouer sous la pression comme aucun joueur sur le circuit ne sait faire actuellement ».

«S'ils en font trop, ils se perdent à jouer un faux self»

Au cours d'un échange avec le journaliste Raphaël Domenach pour le média Carré, Anthony Mette évoque la notion de faux self pour Kylian Mbappé. « Il a un côté maléfique, roublard, on sent que ça manque de sincérité. C'est ce qui est reproché à Mbappé ? Exactement. Ces profils-là doivent apprendre à faire un peu semblant. S'ils en font trop, ils se perdent à jouer un faux self comme on dirait en psycho. Ils vont y perdre leur âme et leurs jeux. C'est un champion type psychopathe ». Les termes sont posés.