F1 : Ferrari et Mercedes se lâchent sur Verstappen

Sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive, Max Verstappen a une nouvelle fois impressionné. Vainqueur de 19 des 22 Grand Prix disputés cette saison, le pilote Red Bull a écrasé la concurrence tout au long de l’année. Pour les patrons de Ferrari et Mercedes, Frédéric Vasseur et Toto Wolff, le Néerlandais a été le seul à être régulier dans ses performances.

Même s’il avait la même monoplace, Sergio Pérez n’a lui aussi pas fait le poids face à Max Verstappen. Le Mexicain, deuxième au classement des pilotes, a terminé la saison avec 290 points de retard sur son coéquipier. S’il s’est imposé lors de 19 des 22 Grand Prix disputés cette saison, Max Verstappen n’a pas été sur le podium seulement une fois, à Singapour. Pour Ferrari et Mercedes, c’est la régularité du triple champion du monde qui a fait la différence, eux qui ont constaté des variations dans les performances de leurs pilotes.

«C’était vrai pour chaque équipe, à l’exception de Max»

« Je pense qu’il est vrai que Carlos était très, très fort après les vacances d’été et Charles volait lors des six ou sept dernières épreuves. Mais dans l’ensemble, je pense que l’évaluation que nous avons eue dans l’équipe était bonne et la dynamique a changé lorsque nous avons débloqué des choses pour Charles au Japon », a déclaré Frédéric Vasseur, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « C’était vrai pour chaque équipe, à l’exception de Max, tout le monde sur la grille a connu des hauts et des bas au cours de la saison. C’est très, très serré donc parfois un dixième de seconde ou un dixième et demi en mieux, parce que vous aimez la piste ou que vous aimez les réglages de la voiture ce jour-là, vous pouvez passer de 10e à 2e ou 3e . »

«Le seul cette année qui a compris comment piloter avec ces pneus est Max»