F1 : Le gros regret de Fernando Alonso

Arnaud De Kanel

Monté sur le podium à huit reprises cette saison, Fernando Alonso s'est longtemps rapproché de sa 33ème victoire en carrière sans jamais y parvenir. L'Espagnol estime que sa meilleure chance de triompher s'est présentée à Monaco mais l'inévitable Max Verstappen l'avait finalement emporté. C'est le plus gros regret d'Alonso en 2023.

Alors que plus personne ne l'attendait, Fernando Alonso a réalisé sa meilleure saison depuis huit ans. Le vétéran du paddock a su profiter des performances inattendues de son Aston Martin en début d'année pour enchainer les podiums. Il aurait même pu remporter un Grand Prix mais une Red Bull est toujours venue contrarier ses plans.



F1 : Hamilton et Schumacher bientôt éclipsés par Verstappen ? https://t.co/t2EvMicfWv pic.twitter.com/VpuQJGjOPI — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

«Je pense que c’était possible»

Fernando Alonso regrette d'avoir laissé passer sa chance, notamment au Grand Prix de Monaco. « Remporter un Grand Prix ? Je pense que c’était possible. A Monaco c’était probablement le plus proche, avec un meilleur appel pour le changement de pneu ou quelque chose du genre. Peut-être à Zandvoort si nous avions été dans une position différente lors de ce redémarrage ou quelque chose du genre. Nous avons probablement eu des occasions de gagner ici et là, et oui, je crois que nous le méritions plus que quiconque cette année », a regretté Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Carlos Sainz est le seul pilote à avoir battu une Red Bull cette année, à SIngapour. Une victoire méritée selon le double champion du monde.

«C’était stratégiquement brillant»