F1 : Humilié par Verstappen, il se lâche !

Auteur d'une saison plus que poussive, Sergio Pérez a souffert durant toute l'année de la comparaison avec Max Verstappen, qui a remporté 19 des 22 courses disputées en 2023. Le Mexicain s'est d'ailleurs confié sur ses difficultés et reconnaît qu'il a connu certains week-ends plus que compliqués, au point de douter de ses propres capacités.

Bien qu'il dispose de la même monoplace que Max Verstappen, Sergio Pérez a connu une saison totalement différente. Et pour cause, à l'issue de la saison, le Néerlandais possède le double de points de son coéquipier, 575 contre 285. Et surtout, alors que le désormais triple champion du monde écrasait tout sur son passage avec 19 victoires en 22 courses, Sergio Pérez a vu son compteur resté bloqué à 2 succès. Longtemps menacé par Lewis Hamilton pour la place de vice-champion du monde, Checo a finalement conservé la deuxième place, mais il reconnaît qu'il a vécu une saison compliquée.

«Je me suis dit que je ne peux pas être devenu aussi mauvais d’un seul coup»

« Le Qatar fut vraiment le pire week-end dont je me souvienne depuis un certain temps, probablement mon pire week-end de tous les temps en F1. C’était un si mauvais week-end que je me suis dit que je ne peux pas être devenu aussi mauvais d’un seul coup. Il y avait autre chose qui n’allait pas. Quand vous avez plusieurs Grands Prix d’affilée, j’avais l’impression que parfois il n’y avait pas assez de temps pour vraiment tout examiner. J’avais donc l’impression que nous devions prendre un peu de temps pour nous assurer que nous comprenions dans quelle direction nous allions », confie le pilote mexicain dans des propos rapportés par F1i , avant de poursuivre.

«Nous n’étions tout simplement pas en mesure de progresser»