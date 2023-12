F1 : Ferrari offre le jackpot à Leclerc, il valide

Hugo Chirossel

Alors que son contrat prend fin en 2024, Charles Leclerc est sur le point de prolonger avec Ferrari. La Scuderia aurait même l’intention de multiplier son salaire par deux et percevrait ainsi 50M€ par an. Cesare Fiorio, ancien patron de l’écurie italienne, estime que c’est une bonne décision et aimerait également voir Carlos Sainz rester.

« Sainz et Leclerc ? Ils resteront certainement. De notre côté, il y a une volonté totale de continuer avec eux . » Il y a quelques jours, John Elkann avait confié son souhait de conserver ses deux pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz. En ce qui concerne le Monégasque, Ferrari aurait l’intention de lui offrir un contrat avec un salaire multiplié par deux, qui passerait de 25M€ à 50M€.

«Leclerc évolue vers le genre de maturité qu’ont Max et Lewis Hamilton»

Auprès de la Gazzetta dello Sport , Cesare Fiorio s’est exprimé sur la prolongation de Charles Leclerc et estime que Ferrari fait le bon choix : « Je pense que c’est une bonne décision. Car il ajoute à sa vitesse et à ses compétences la capacité de limiter le nombre d’erreurs qu’il commet. Jusqu’à récemment, il en a commis un trop grand nombre. Max Verstappen a le même âge que lui, et lui aussi a commis beaucoup d’erreurs dans les premières années. Maintenant, Leclerc évolue vers le genre de maturité qu’ont Max et Lewis Hamilton . »

«Ils sont tous les deux très rapides»