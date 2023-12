Un crack français va débarquer en F1 ?

Arnaud De Kanel

Si les Français Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ont pas brillé cette saison avec Alpine, Théo Pourchaire a quant à lui répondu aux attentes placées en lui. Champion du monde de Formule 2, le natif de Grasse a montré qu'il avait le talent pour piloter en F1. Malgré tout, il devra attendre son tour.

Vainqueur que d'une seule course dans la saison, Théo Pourchaire a su faire preuve de régularité pour ravir le titre en F2. Champion lors du dernier Grand Prix de la saison à la faveur d'une folle remontée, le Français a devancé Frederik Vesti, son principal adversaire. « Je suis si heureux ! Et tellement fatigué. J'ai tout donné. J'ai eu du mal en qualification (14e) et ç'a rendu le reste du week-end difficile. On peut me voir souffrir de temps en temps mais je n'abandonne jamais ! Je voulais tellement ce titre et aussi celui pour l'équipe. Je suis fier de tout le monde », confiait-il au micro de Canal+ après la course. Il succède donc à Charles Leclerc (2017), George Russell (2018), Nyck de Vries (2019), Mick Schumacher (2020) et Oscar Piastri (2021), eux qui sont tous passés en Formule 1. Mais Théo Pourchaire devra patienter encore un peu.

F1 : Il lance un avertissement à Hamilton, panique chez Mercedes ? https://t.co/RLM2OiIWD9 pic.twitter.com/HA6eyJevce — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

Pas de place chez Alfa Romeo

Le jeune français appartient à la Sauber Academy, une écurie qui travaille en étroite collaboration avec Alfa Romeo. De fait, il peut postuler à un baquet dans la formation italienne. Ce ne sera pour 2024, du moins en début de saison, puisque Valtteri Bottas et Guanyu Zhou ont été confirmés à leur poste. Il devra donc attendre qu'une place se libère pour monter dans la catégorie reine.

Pourchaire passe des tests en Super Formula

Ne pouvant pas remettre son titre en jeu comme ls stipule le règlement de F2, Théo Pourchaire pourrait débarquer en Super Formula au Japon. Il est d'ailleurs sur place pour effectuer des tests avec l'équipe Impul de Toyota. S'ils sont concluants, il rejoindra Oliver Rasmussen et Yuki Kunimoto dans le championnat qui se rapproche le plus de la F1 avec l'IndyCar. En attendant sagement sa promotion dans la catégorie reine.