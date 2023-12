F1 : Mercedes dans le dur, Red Bull lâche un conseil

Hugo Chirossel

Sacré pendant huit saisons consécutives au championnat constructeur et sept ans d’affilée au championnat des pilotes, Mercedes est rentré dans le rang depuis maintenant deux ans. L’écurie allemande doit s’incliner face à la domination de Red Bull et de Max Verstappen. Christian Horner s’est justement exprimé sur les difficultés des Flèches d’Argent et ce que Toto Wolff devrait faire pour redresser la barre.

Alors que Max Verstappen a remporté 19 des 22 Grands Prix disputés cette saison, Mercedes n’a pas obtenu la moindre victoire en 2023. Une anomalie pour l’équipe de Lewis Hamilton, habituée à dominer la Formule 1 entre 2014 et 2020. Christian Horner reconnaît que c’est un grand défi qui attend son homologue Toto Wolff afin de retrouver les sommets.

F1 : Verstappen lâche une grande annonce sur son avenir https://t.co/jmJfdLYGYf pic.twitter.com/fbd0YcQliW — le10sport (@le10sport) December 12, 2023

«C’est un défi totalement différent d’être au sommet de la hiérarchie et de s’efforcer d’y revenir»

« C’est un défi énorme. Il est arrivé dans le sport avec une équipe gagnante et a connu une énorme période de succès, des succès en série pendant sept ou huit ans et puis soudain, c’est un grand ajustement à avoir, puisque Mercedes a gagné une course en deux ans. Les gens commencent à remettre en question certaines choses dans l’organisation, les têtes tombent et, en tant que leader, vous devez les motiver, vous devez les relever. C’est un défi totalement différent d’être au sommet de la hiérarchie et de s’efforcer d’y revenir », a déclaré Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le patron de Red Bull a ensuite donné quelques conseils à Toto Wolff pour regoûter au succès.

«S’assurer que les gens croient en eux et d’essayer de leur insuffler de la confiance»