F1 : Il vit un calvaire avec Verstappen, Red Bull lui met un coup de pression

Hugo Chirossel

S’il a terminé deuxième au classement des pilotes cette saison, Sergio Pérez a malgré tout souffert de la comparaison avec Max Verstappen. Bien qu’ils avaient la même monoplace, les performances du Mexicain ont été bien en dessous de celles de son coéquipier. Et pour conserver son baquet chez Red Bull en 2025, Christian Horner l’a invité à travailler encore plus dur.

Sacré champion du monde pour la troisième fois consécutive, Max Verstappen a terminé cette saison avec 575 points, soit 290 de plus que Sergio Pérez. Si Red Bull a décidé de poursuivre avec le Mexicain la saison prochaine, la donne pourrait être différente en 2025. D’autant plus que de nombreux pilotes rêvent de prendre sa place, à l’image de Daniel Ricciardo qui aimerait bien faire son retour chez Red Bull.

Coup de tonnerre en F1, Verstappen donne la date de son départ https://t.co/ruytNZW7Lv pic.twitter.com/s6ZarUVanj — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

«Il doit juste travailler dur pour atteindre la constance nécessaire»

« Nous savons tous de quoi Checo est capable », a confié Christian Horner, dans des propos relayés par Nextgen-Aut o. « Je pense qu’il doit juste travailler dur pour atteindre la constance nécessaire à performer tout le temps à son meilleur niveau. Et son meilleur niveau n’est pas éloigné de celui de Max. Mais, vous savez, nous le savons aussi, c’est une tâche difficile d’être le coéquipier de Ma x. »

«Nous devons juste travailler plus dur avec lui»