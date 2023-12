F1 : Mercedes fait une annonce, Hamilton va paniquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Directeur technique de Mercedes, James Allison s'est prononcé sur les chances de l'écurie de renouer avec la victoire. Et l'ingénieur semble peu optimiste pour 2024, assurant qu'il n'est pas en mesure d'assurer que Mercedes pourra rivaliser avec Red Bull et Max Verstappen. Une annonce qui ne devrait pas rassurer Lewis Hamilton qui court toujours après ses ambitions de huitième titre mondial.

En 2023, Red Bull et Max Verstappen ont survolé la saison, le Néerlandais remportant un troisième titre mondial, s'imposant 19 fois en 22 courses. Un bilan exceptionnel qui forcément pose question pour 2024. Quelle écurie sera en mesure d'inverser la tendance ? Les regards se tournent naturellement vers Mercedes, qui semble être l'une des rares équipes en mesure de rattraper son retard sur Red Bull. Mais James Allison, directeur technique de l'écurie dirigée par Toto Wolff, ne se montre pas particulièrement optimiste, ce qui ne devrait pas rassurer Lewis Hamilton, toujours en quête d'un huitième sacre mondial.

F1 : Mercedes prépare du lourd, Hamilton jubile https://t.co/nOBKF4lgqX pic.twitter.com/Sy3N8Mr82w — le10sport (@le10sport) December 11, 2023

«Les équipes ne rebondissent pas après avoir reculé»

« Je ne sais pas. Si vous regardez la longue marche de l’histoire de la F1, les statistiques sont contre nous. Les équipes ne rebondissent pas après avoir reculé par rapport à leurs précédentes bonnes performances, mais nous avons néanmoins fixé un programme assez ambitieux [pour la saison 2024]. Nous avons beaucoup de force ici et nous avons fait beaucoup de progrès avec la voiture de l’année prochaine. Est-ce que cela sera suffisant ? Seul le temps nous le dira. Mais c’est ce que j’espère pour nous et je sais que tous mes collègues et coéquipiers autour de moi espèrent la même chose », explique James Allison dans des propos rapportés F1Only , avant de poursuivre.

Mercedes ne cache pas son pessimisme